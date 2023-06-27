Maserati kullanan polis memuru, avukatı durdurup bacağını kırdı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:54

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:57

Avukat Fatih Uzun ailesi ile birlikte 22 Nisan'da Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken birbirini sollayan Maserati marka araç ile başka bir aracın tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi.

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre, lüks Maserati araç sürücüsü olan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Üçgül, kendisini sollayan Uzun'un aracını sıkıştırarak taciz etmeye başladı.

Uzun'a küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen polis memuru, trafikte terör estirdi. Seyir halindeyken Uzun'un aracının önüne geçip fren yapan polis memuru, daha sonra Uzun'un aracını durdurdu. Uzun'un yanına gelen polis avukata saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağı iki yerden kırılan avukat, geçirdiği ameliyatlar sonucunda 10 gün hastanede tedavi gördü.

“OMUZLARIMA BASTI, AYAĞIMIN İÇİN TEKME ATTI”

Yaşadıklarını anlatan Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Maserati markalı aracı kullanan şoför bilinçli bir şekilde frene basıp tacizde bulunuyordu. Camını açıp ağır bir şekilde hakarette bulundu ve aracımı sağa çekmemi istedi. Kendisi hiçbir şekilde konuşmadan üzerime gelerek yumruk attı ve omuzlarıma basarak ayağımın içine tekme atarak ayağımı iki ayrı yerden kırdı.

“ÇOCUKLARIM SAKAT KALACAĞIMDAN KORKUYOR”

Yerde yığılıp kaldım ve bağırmamla eşim araçtan indi ve eşimin yardımıyla aracıma binebildim daha sonra emniyete durumu ilettim. Olay nedeniyle 10 gün hastanede kaldığını, ciddi bir ameliyat geçirdim. Tedavim 20 hafta sürecek. Yaşanan bu olayda araç içerisinde 5 ve 9 yaşında kızlarım vardı. Çocuklarım benim sakat kalacağımdan korkuyorlar."

2 YILDAN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru Üçgül hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi.

Polis memuru hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da (CİMER) dilekçe verildi. Dilekçede, polis memuru olarak görev yapan Üçgül'ün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8.5 milyon değerinde aracının bulunduğu, ayrıca lüks bir villada ikamet ettiği belirtildi.

Dilekçede, 2017'den beri Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılması istendi. Üçgül'ün, mesleğini "işçi" olarak beyan ettiği hatırlatılarak, hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Üçgül'ün mal varlığının araştırılması ve memurluktan çıkartılması istendi.