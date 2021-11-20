Maskesiz sipariş vermeye çalışınca ortalık karıştı

İstanbul Başakşehir'de bir kadın, maskesiz şekilde fast food zincirinden sipariş vermek isteyince ortalık karıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan videoda kadının maske takmanın zorunlu olduğunu dile getiren çalışanları videoya çektiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 13:14
Maskesiz sipariş vermeye çalışınca ortalık karıştı
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İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de gerçekleşen olayda, fast food zincirinden sipariş vermek isteyen bir kadın, maske takmadığı için siparişini almayan çalışanları videoya çekti.

Sosyal medyada hesabından paylaştığı videoda "Çay siparişime maskesiz satış yapamayacağını söyleyip yakınımın koronavirüsten ölmesi için beddua edecek kadar cahil personeliniz anayasaya, akla aykırı terbiyesizce tüketici haklarını ihlal ettiler ürünlerinizi zaten tüketmem çay su dahi bir daha asla !!" paylaşımında bulundu.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Maske takmayan kadının Twitter hesabından paylaşığı video kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken videonun altına birçok eleştiri geldi.

Eleştirilerin bir kısmı şöyle:


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