Maskesiz sipariş vermeye çalışınca ortalık karıştı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 13:14

İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de gerçekleşen olayda, fast food zincirinden sipariş vermek isteyen bir kadın, maske takmadığı için siparişini almayan çalışanları videoya çekti.

Sosyal medyada hesabından paylaştığı videoda "Çay siparişime maskesiz satış yapamayacağını söyleyip yakınımın koronavirüsten ölmesi için beddua edecek kadar cahil personeliniz anayasaya, akla aykırı terbiyesizce tüketici haklarını ihlal ettiler ürünlerinizi zaten tüketmem çay su dahi bir daha asla !!" paylaşımında bulundu.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Maske takmayan kadının Twitter hesabından paylaşığı video kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken videonun altına birçok eleştiri geldi.

Eleştirilerin bir kısmı şöyle: