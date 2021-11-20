Maskesiz sipariş vermeye çalışınca ortalık karıştı
İstanbul Başakşehir'de bir kadın, maskesiz şekilde fast food zincirinden sipariş vermek isteyince ortalık karıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan videoda kadının maske takmanın zorunlu olduğunu dile getiren çalışanları videoya çektiği görüldü.
İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de gerçekleşen olayda, fast food zincirinden sipariş vermek isteyen bir kadın, maske takmadığı için siparişini almayan çalışanları videoya çekti.
Sosyal medyada hesabından paylaştığı videoda "Çay siparişime maskesiz satış yapamayacağını söyleyip yakınımın koronavirüsten ölmesi için beddua edecek kadar cahil personeliniz anayasaya, akla aykırı terbiyesizce tüketici haklarını ihlal ettiler ürünlerinizi zaten tüketmem çay su dahi bir daha asla !!" paylaşımında bulundu.
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
Maske takmayan kadının Twitter hesabından paylaşığı video kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken videonun altına birçok eleştiri geldi.
Eleştirilerin bir kısmı şöyle:
Video Haberler
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Erzurum'da deprem
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Berat Albayrak yurt dışında görüntülendi
- Bir saatte 34 bin 351 dolar kar
- Eski Merkez Bankası başkanı Resmi Gazete'yi işaret etti
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'TL' mesajı
- Karı kocanın 'ekonomi' kavgası: Şükret biraz
- Benzin, motorin ve otogaza zam