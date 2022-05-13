Maske zorunluluğu kalkmasıyla grip arttı, uzmanlar uyarıyor

13 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’de ise sıklıkla tartışma konusu olan koronavirüs kararlarına 27 Nisan’da bir yenisi daha eklendi. Maske takma zorunluluğu, toplu ulaşım ve sağlık kurumları dışında kaldırıldı. Zorunlu maske kullanımının kaldırılmasının ardından grip vakalarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, 27 Nisan’dan bugüne kadar hastanelere salgın hastalık şüphesiyle başvuran kişi sayısında artış oldu. Şubat-mart döneminde ortalama 1252 kişiye sağlık kurumları tarafından gribal enfeksiyon tanısı kondu. Nisan-mayısta ise bu sayı 1446 kişiye yükseldi. İlkbahar mevsimine rağmen gribal hastalıklardaki artışın, zorunlu maske kullanımının çok erken kaldırılmasıyla ilgili olduğu uzmanlar tarafından gündeme getiriliyor.

Konuyla ilgili Çumhuriyet’e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, maskelerin çok erken kaldırıldığını, toplumun bu nedenle gribal hastalıklara karşı rehavete kapıldığını belirtti.

ARTIŞ YÜKSEK DÜZEYDE

Şenol, “Mevsim normalleri dışında artan grip vakalarının sebebi zorunlu maske kullanımının kaldırılması. Zorunlu maske kullanımı çok erken kaldırıldı” diye konuştu. Maske kullanımının önemini vurgulayan Şenol, “Salgın hastalıklara karşı aşıdan sonra en önemli tedbirimiz maskelerdi. Zaten toplum maske kurallarına uyumu çok geç yakaladı. Şu an grip vakalarındaki artışın bir nedeni de budur. Tekrar maske kullanımına dönülmek zorunda kalınabilir. Bu kez toplum tekrar maske kullanımına uyum sağlayamaz’’ dedi. Grip vakalarındaki artışa ilişkin uyarı yapan Şenol, bu vakaların gizli koronavirüs veya omicron varyantı olabileceğini belirterek “Grip şikâyetiyle sağlık kurumlarına başvuranlara test yapılmıyor. Vakalarının büyük bölümü koronavirüs veya Omicron varyantı da olabilir’’ diye konuştu.