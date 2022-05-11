Maske bilmecesi devam ediyor: Uzmanlardan kritik uyarılar

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı alanlarda maske yasağının kaldırıldığını ancak toplu taşıma ve hastanelerde maske yasağının devam ettiğini açıklamıştı. Yapılan açıklama maske kullanımı konusunda kafa karışıklıklarının yaşanmasına yol açtı. Özellikle toplu taşıma araçlarında bazı yurttaşlar maske takarken bazıları takmıyor. Bu duruma yetkililer müdahale etmiyor. Zaman zaman yurttaşlar arasında gerginlik de yaşanıyor. Cumhuriyet, söz konusu karışıklığı uzmanlara sordu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü karışıklığın arka planını anlattı.

‘DEVLET TEŞVİK ETMELİ’

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Devlet, topluma hastalık geçti şeklinde mesajlar veriyor. Böyle yapınca insanlara ne maske taktırabilirler ne de dikkatli olmalarını bekleyebilirler. Yaz döneminde devlet virüsün unutulmasını istiyor. Maske kullanımı teşvik edilmesi gerekirken devlet tam tersini yapıyor. Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Birçok ülkede artış başladı. Bizde artış varsa da bilemeyeceğiz. Devlet virüsün unutulmasını istediği için testleri yapmak istemiyor. Ekonomi ve turizmin canlanmasını bekliyorlar” diye konuştu.

‘RİSK ÇOK YÜKSEK’

Prof. Dr. Tevfik Özlü de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özlü, “Toplu taşıma riskin çok yüksek olduğu bir yer. Çünkü dar ve kalabalık alan. İyi havalanan mekânlarda virüsle karşılaşsanız bile soluduğunuz virüs miktarı az olacağı için bulaşma riski az olacak. Bu bakımdan iki önemli nokta var. Birincisi, diğer kişilere bulaştırmamak adına semptomu olan kişiler maske kullanmaya devam etmeliler. İkincisi ise iyi havalandırılmayan mekânlarda herkesin maske kullanmayı sürdürmesi gerek” dedi.