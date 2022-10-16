Maskeli ve çarşaflı şüpheliler, kuyumcudan bilezik çaldı

16 Ekim 2022 Pazar, 12:57

Kayapınar ilçesi Gaziler Caddesi'nde 15 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde; çift olarak kuyumcuya gelen yüzünü çarşafla gizleyen kadın ile cerrahi maskeli erkek, ürünleri inceledi.

KUYUMCUYU OYALADILAR

Erkek vitrindeki ürünleri sorarak kuyumcuyu oyalarken kadın da tezgahın üzerinde bulunan 9 bin 500 TL'lik değerindeki bileziği alarak çarşafının altına koydu.

Bir süre bu şekilde oyalanan şüpheliler, daha sonra kuyumcudan ayrıldı.

Bileziğin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.