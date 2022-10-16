Maskeli ve çarşaflı şüpheliler, kuyumcudan bilezik çaldı

Diyarbakır'da müşteri olarak girdikleri kuyumcudan 9 bin 500 TL değerindeki bileziği el çabukluğuyla çalan çarşaf ve cerrahi maskeli 1'i kadın 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
16 Ekim 2022 Pazar, 12:57
Maskeli ve çarşaflı şüpheliler, kuyumcudan bilezik çaldı
Abone Ol google-news

Kayapınar ilçesi Gaziler Caddesi'nde 15 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde; çift olarak kuyumcuya gelen yüzünü çarşafla gizleyen kadın ile cerrahi maskeli erkek, ürünleri inceledi.

KUYUMCUYU OYALADILAR

Erkek vitrindeki ürünleri sorarak kuyumcuyu oyalarken kadın da tezgahın üzerinde bulunan 9 bin 500 TL'lik değerindeki bileziği alarak çarşafının altına koydu.

Bir süre bu şekilde oyalanan şüpheliler, daha sonra kuyumcudan ayrıldı.

Bileziğin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


maskeli MASKE çarşaf hırsız hırsızlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler