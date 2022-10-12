Hırsızlıkta yeni taktik: ‘Servis elemanıyız’ deyip kombileri çaldılar
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kendilerini bir kombi firmasının elemanı diye tanıtan şahıslar, 13 bin ve 10 bin liralık olmak üzere 2 kombi çaldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan iki ayrı ikamete giderek kendilerinin servis elemanı olarak tanıtan şahısların, 13 bin TL ve 10 bin değerinde iki adet kombiyi bakım yapacakları bahanesi ile çaldı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların T.S. (34) ve O.K. (26) isimli şüpheliler oldukları tespit edildi. T.S., Kumbağ ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ayrıca Güveni Kötüye Kullanma suçundan iki aranma kaydı olduğu tespit edildi.
YETKİLİLER UYARDI
Şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemlere başlatıldı.
Hırsızlık olayına dikkat çeken yetkililer, servis elemanı olsa dahi kombilerini söktürmemelerini, tüm arızalarının sökülmeden tamirinin yapılabildiğini, sökülüp takılması durumunda mutlaka yetkili bir makine mühendisinin kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulundu.
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