Maske takmama kavgası kameralara yansıdı

02 Kasım 2021 Salı, 10:03

Geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette, maskesiz dolaşan bir kişi, başka bir kişi tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı.

İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu. Olay çevredeki yurttaşların müdahalesi ile son buldu.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.