Maske takmama kavgası kameralara yansıdı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir markette alışveriş yapan kadınlardan birinin, diğerini maske takması yönünde uyarmasının ardından kavga çıktı.
Geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette, maskesiz dolaşan bir kişi, başka bir kişi tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı.
İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu. Olay çevredeki yurttaşların müdahalesi ile son buldu.
Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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