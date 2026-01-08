Matmazel’in ölümü hakkında soruşturma

Anakra Demetevler metrosunun simgesi haline gelen ve çevredekilerin “Matmazel” adını verdiği 15 yaşındaki sokak köpeği, iddialara göre personelin sopalı kovalamacası sonucu yürüyen merdivene sıkışarak can verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Demetevler Metro İstasyonu’nda Matmazel adlı 15 yaşındaki köpeğin belediye görevlileri tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı.

ABB EGO Genel Müdürlüğü’nden soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda bir köpeğin, belediye görevlileri tarafından darp edildiği yönündeki iddialar üzerine ABB tarafından derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır” dendi.

‘KATLİAM YASASI İPTAL EDİLMELİ’

Cumhuriyet’e konuşan Yaşatacağız Platformu’ndan Zeynep Daniş, “Hem insan eliyle hem de katliam yasası nedeniyle ne yazık ki belediye işçileri tarafından toplama yaparken bile birçok köpek öldürülüyor. Matmazel de metroya ısınmak amacıyla giren, yaşlı ve yıllardır mahallesinde bakılan ve kimseye de bir zararı olmamış bir köpek. Katliamın normalleştirilmesi şiddeti de normalleştiriyor” dedi.

Şiddet olaylarının ayrımcı politikaların sonucu olduğunu belirten Daniş, “Matmazel bir sembol. Onun gibi birçok köpek var. Ne yazık ki matmazel sesini duyurabildiklerimizden bir tanesi. Halkta daha fazla şiddet, katliam, nefret oluşmaması ve artmaması için katliam yasasının iptal edilmesi gerekiyor” diye konuştu.