Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Aileyi tehdit eden 5 çocuk ilk kez hakim karşısında

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Davanın ilk duruşması Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görülüyor.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında, 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında 18 yaşından küçük 5 sanıuk ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

DURUŞMA BAŞLADI

Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında duruşma saat 11.30’da başladı.

Duruşma basına kapalı olarak gerçekleştirilirken taraf ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.