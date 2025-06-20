Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşma

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın bugün 3. duruşması görülüyor.





Dava avukatı Rezan Epözdemir'in dün yaptığı, "Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin dava, yarın 10:00'da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Herkesi dayanışmaya ve Ahmet'e sahip çıkmaya davet ediyoruz" çağrısının ardından çok sayıda yurttaş davayı izlemek için mahkemenin önünde toplandı.





DURUŞMADAN

Avukatlar ve taraf yakınlarının salona alındığı duruşmaya Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtle katıldı.

Duruşmada baba Andrea Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. de hazır bulundu. Duruşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut katıldı. Aileye destek için gelen yurttaşlar 'sokaklarda katil istemiyoruz' sloganları attı.

SANIKLAR 3'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor.

Minguzzi Ailesinin avukatı Epözdemir'in talebi üzerine SEGBİS ile duruşma kayıt altına alınmaya karar verildi ancak UYAP’taki teknik bir sorun nedeniyle kayıt yapılamayacağı öğrenildi.

Avukat Rezan Epözdemir reddi heyet talebinde bulunurken, duruşmaya 15 dakika ara verildi.