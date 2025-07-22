Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi kendisine gelen tehdit mesajlarını gösterdi: 'Ölüm tehditleri de alıyorum'

Oğlunun katilinin hak ettiği cezayı alması için mücadele eden Minguzzi, “Adalete inanıyorum. Ne olursa olsun bu karar çıkacak, Ahmet emsal karar çıkaracak” ifadelerini kullandı. Protestosuna son verdiğini belirten Minguzzi, bir saat önce kendisine ulaşan tehdit mesajlarını da kamuoyuyla paylaştı: “Zaten canımdan can gitmiş. Artık korkum yok. Ama biraz dinlenmem gerek.”

GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK: “BU SON OLSUN, BİR DAHA EYLEM YAPMAK ZORUNDA KALMA”

Sanatçı Gülben Ergen, eyleme destek için Bakırköy Meydanı'na geldi. Duygusal bir konuşma yapan Ergen, kamuoyuna ve yargıya çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Bu kadın 6 aydır yardım istiyor. ‘24 yıl istiyorum’ diyor, 54 yıl da olsa acısı dinmeyecek. Hangi vicdan, hangi yasa bu feryada kayıtsız kalabilir? Ahmet için çıkacak karar, bütün çocuklar için emsal olsun. Yasemin’in bir daha bu meydanlara çıkmasına gerek kalmasın. Oğlunu kaybetmiş bir annenin çığlığı bu ülkenin ortak vicdanı olmalı.”

SİYASİLER VE YURTTAŞLARDAN DESTEK

Eylemin üçüncü gününde CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Kadın ve Aile Politikaları Başkanı Kevser Ofluoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve birçok yurttaş ile kayıp çocukların anneleri de alandaydı.

“BİR ANNENİN AHI DÜNYAYI YAKAR”

Yasemin Minguzzi'nin adalet arayışı ve meydandaki kararlılığı, sosyal medyada büyük destek buldu. Oturma eylemi sona erse de, infaz yasasında değişiklik talebi ve Ahmet Minguzzi davası kamuoyunun yakın takibinde.