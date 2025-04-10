Katledilen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve suçluları öven paylaşımlar yapan 5 şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Katledilen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli yakalandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 21:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden ve suçluları öven paylaşımlar yapan 5 şüphelinin güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."


Etiketler: #Mattia Ahmet Minguzzi #tehdit

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