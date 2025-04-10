Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı onarıldı

İstanbul, Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için ilk duruşma bugün yapılacak. Diğer yandan Minguzzi'nin duruşma gününde mezarının bulunduğu alana saldırı yapıldığının bildirilmesinin ardından mezar onarıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı onarıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:53

İstanbul Kadıköy’de, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava bugün başladı.

Ancak, ilk duruşma öncesinde şoke edici bir gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırı düzenlendiği ve mezar alanının tahrip olduğu görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saldırının ardından belediye ekipleri mezarı onarıp yeniden çiçeklerle donattı.

AİLEYE ÖLÜM TEHDİDİ

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aileye yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldıklarını belirterek, “Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi’nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm, incelemeler yapılıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz” dedi.

Öte yandan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin dava, Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 


Etiketler: #Ahmet Mattia Minguzzi

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