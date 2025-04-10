Ünlü isimler Mattia Ahmet Minguzzi için mahkemeye koştu

Bugün, olayla ilgili tutuklanan 15 yaşındaki iki çocuk sanık U.B. ve B.B. hakkında açılan davanın ilk duruşması Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Minguzzi ailesi, taraf avukatları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adliye önünde toplanan kalabalık, “Mattia Ahmet için adalet” sloganları attı.

Kadıköy Hasanpaşa’daki Salı Pazarı’nda 24 Ocak 2025’te arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi bakarken bıçaklanan ve 17 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğmuştu. İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu olan Mattia Ahmet’in ölümü sonrası sosyal medyada ve sokaklarda “Ahmet için adalet” çağrıları yükseldi.

AİLENİN HUKUKİ MÜCADELESİ



Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma öncesi önemli bir detayı kamuoyuyla paylaştı:

“Aile, olaydan bu yana tehdit ediliyor. Bu sabah Mattia Ahmet’in mezarı tahrip edildi. Bu kabul edilemez. Ama biz buradayız, adalet yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGUSAL DESTEK



Duruşma öncesinde ünlü isimler de adliye önünde destek için bir araya geldi. Oyuncu Onur Tuna, “Ahmet için buradayım” derken, Belçim Bilgin de anlamlı duruşuyla aileye destek verdi.

Tuna, “Şiddet toplumuna hayır diyoruz. Ahmet bizim için, herkes için çok değerli bir Türk çocuğuydu. Hepimizin evladıydı” ifadelerini kullandı ve kendisinin de 15 yıl önce benzer bir şekilde kaybettiği arkadaşının acısını anlatarak, Ahmet’in ailesinin yanında olduğunu belirtti.

ECE SEÇKİN’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM



ABD’den yeni dönen şarkıcı Ece Seçkin ise sosyal medya hesabından, "Ahmet Mattia’nın duruşması için Amerika’dan yola çıktım. Söz verdim ablacığım… Gerekirse senin için dünyayı ayağa kaldıracağız" paylaşımını yaptı.

Duruşma öncesi duygusal bir açıklama yapan Seçkin, “Ahmet’i hiç tanımadım ama sanki evimizin oğlu gibiydi. Bugün de adalet arayışı için buradayız. Ahmet giderken çok büyük bir acıyla gitti ama sadece acıyla gitmedi. Arkasından umudu getirecek, inanıyoruz ki adaleti getirecek” dedi.

İDDİANAME VE SAVCILIĞIN TALEBİ

İddianamede, Ahmet ile sanıklar arasında pazarda yaşanan tartışma detaylandırıldı. Sanık B.B’nin, Ahmet’i iterek tartışma başlattığı, ardından tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı ve bir tezgahtan aldığı bıçakla Ahmet’i bıçakladığı belirtiliyor. Diğer sanık U.B’nin ise yere düşen Ahmet’e tekme attığı ifade ediliyor. Olayın ardından kaçan iki çocuk, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Otopsi raporuna göre, Ahmet’in vücudunda üç ayrı kesici alet yarası olduğu ve ölüm nedeninin iç organlardaki ağır hasar olduğu belirtildi. Savcılık, iki sanığın “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.