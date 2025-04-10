Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:05

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:48

İstanbul Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak katledilmesiyle ilgili dava bugün görülecek.

İlk duruşmanın görüleceği gün, Minguzzi'nin mezarına saldırı düzenlendi. Mezar alanının saldırı sonucu tahrip edildiği görüldü.

''AİLE ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR''

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından, “Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz” açıklamasını yaptı.

DURUŞMA BAŞLADI

Öte yandan Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin duruşma, Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mezarın tahrip edilmesine ilişkin olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın Türk Ceza Kanunu’nun 153/1. maddesinde düzenlenen "Mezarlıklara Zarar Verme" suçu çerçevesinde değerlendirildiği ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.