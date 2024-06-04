Mavi Gözlü Dev Ankara’da anıldı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:40

Güncelleme: 04.06.2024 - 15:40

Türk şiirinin en büyük ustalarından Nâzım Hikmet, ölümünün 61’inci yıldönümünde Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlik kapsamında usta şairin hikayesini yazdığı “Ferhat ile Şirin” filminin gösterimi yapıldı. Cumhuriyet Gazetesi, Rus Evi Ankara ve Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte film gösteriminin öncesinde açılış konuşmalarını Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Rus Evi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ve filmin yapımcısı Sabahat Duru yaptı.

'NAZIM'I HERKES İYİ TANIRDI'

Kürsüye ilk olarak Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov çıktı. Erkhov, Nazım Hikmet’in Rus okuyucular için de fazlasıyla önemli bir şair olduğunu belirterek “Sanıyorum Sovyetler Birliği’nde yaşayan ve edebiyatla ilgilenen herkes Nazım’ı gayet iyi tanırdı. İnanılmaz düzeyde kelime yeteneğine sahipti. Tercümelerde bile şairin içerisindeki enerjiyi hissedebiliyoruz” dedi. Yazarımız Işık Kansu ise, Nazım Hikmet’in şiir ve görüşlerinden alıntılar yaptı. Kansu, “Tüm dünyayı karanlıklardan kurtarmak için kadınların sesine ve sevginin gücüne inanmak zorundayız. Etkinliğimizin bu inanca katkı sunacağından şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.

'HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ'

Filmin yapımcısı Sabahat Duru ise, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi. Duru, Ekber Babayev ile anılarını anlatarak Babayev’i andı. Filme ilişkin de konuşan Duru, “Bu film, Türkiye ile Rusya arasındaki kültür ilişkilerinin yolunu açmıştır. Karşılıklı iki ülkenin yaptığı filmler iki ülkenin de televizyonunda da bu film sayesinde yayınlanmıştır” dedi. Rus Evi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko da Nazım Hikmet’in Moskova’da bulunan gömütünde Türkiye’den götürülen bir çınar ağacı bulunduğuna dikkat çekti. Sotniçenko, geçtiğimiz yıl oraya Türkiye’den toprak götürdüğünü de belirterek Türk-Rus ilişkilerinin gelişmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

'NAZIM İLE NE KADAR ÖVÜNSEK AZ'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Nazım Hikmet’in anılarından söz ederek “Nazım Hikmet hiç kuşkusuz türk edebiyatının en büyük şairi olduğu küdar dünya çapında da tanınan ve kılmet verilen bir şairdir. Bununla ne kadar övünsek az” dedi. Ünlü şairin yaşamının hapishanelerde geçtiğini, vatan hainliğiyle suçlandığını belirten Yaşar, “Suçu ne hissediyorsa onu yazmak. Nazım düşmanları kaybetmeye devam ederken, Nazım kazanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Daha sonra film gösteriminin ardından “Sinema ve Edebiyat” başlığıyla yapılan söyleşide Prof. Dr. Onur Bilge Kula ve Doç. Dr. Kurtuluş Özgen konuşmalarını gerçekleştirdi.