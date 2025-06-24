Mayıstan bu yana en çok iş kazası mevsimlik tarım işçilerinde yaşandı: Ne yasa var ne denetim

Tarımda yoğunlaşan hasat dönemi, mevsimlik tarım işçileri sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Mayıs ayında en fazla iş kazası tarımda yaşanırken en son olarak Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 15 yaşındaki tarım işçisi Davut Bozan, serinlemek için girdiği Tahtaköprü Barajı’nda boğularak yaşamını yitirdi.

TÜİK’in 2023 verilerine göre çalışan çocukların yüzde 30’u tarımda yer alıyor. İSİG Meclisi’ne göre ise 2024’te iş cinayetlerinde ölen çocukların yüzde 31’i tarım işçisiydi. 2013’ten bu yana en az 2 bin 58 tarım işçisi yaşamını yitirdi, bunlardan 402’si çocuktu. Her yıl yaklaşık 250 bin çocuk, ailesiyle birlikte mevsimlik tarım göçüne katılıyor. Oyundan, okuldan ve sağlıktan uzak, ağır koşullarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Naylon çadırlarda barınıp, seyyar tuvalet ve elektriksiz alanlarda çalışıyorlar.

“KANUN VİCDANSIZ”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’a göre sorunun temelinde İş Kanunu var. Mevzuata göre, elliden az işçi çalıştıran tarım işletmeleri İş Kanunu dışında tutuluyor. Bu da işçilerin özlük haklarını kaybetmesi anlamına geliyor.

“İşverenler bir yana, kanunun kendisi vicdansız. Kölelik rejimi adeta” diyen Tanal şöyle devam etti: “Oysa Anayasaya göre devlet vatandaşın önündeki ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmakla, maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesi için gerekli şartları sağlamakla yükümlü fakat mevcut iktidar mevsimlik tarım işçilerini bu şartların dışında bırakıyor.” Bunun uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu belirten Tanal, devletin büyük işletmelerin çıkarını öncelediğini belirtti.

Mevsimlik tarım işçiliğinde kadın, çocuk, eğitim ve sağlıklı çevrede barınma haklarının ihlal edildiğinin altını çizen Tanal, bir çadırda 8-9 kişinin kaldığını, işçilerin asgari ücretin altında çalıştırıldığını belirterek “Kanun hükmünün arkasına saklanarak kaçak çalıştırılan işçiler kaderleriyle baş başa bırakılıyor. Aileler çocuklarını mecburen yanlarında götürüyor, kime bırakacaklar? Devlet bunların hiçbirini denetlemiyor çünkü tarla, çiftlik sahipleri zengin” yorumunu yaptı.