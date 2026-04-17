Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den saldırıların ardından dalga geçer gibi paylaşım!

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası ünlü isimler yaşananlara dair üzüntülerini ve tepkilerini dile getirirken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaşımı tepki çekti.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, saldırıların ardından neden paylaşım yapmadığını sosyal medya hesabından bu sözlerle dile getirdi.

"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."