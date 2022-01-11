Merkez Bankası Kavcıoğlu'yla ilgili kritik iddia: Neden sessiz?

11 Ocak 2022 Salı, 10:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na 26. dönem AKP Bayburt Milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Kavcıoğlu'nun bir süredir sessiz kalmasını Halk TV yazarı Barış Soydan köşesine taşıdı.

Kavcıoğlu'nun birden bire ortadan kaybolduğuna dikkat çeken Soydan, Ankara'da başka gereçeklerin konuşulduğunu yazdı. Soydan, "Denilene göre yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kavcıoğlu’nun kamuoyunun önüne çıkmasını istemiyormuş. Bazı kaynaklar, Kavcıoğlu’nun milletvekilliğinden beri (Bayburt milletvekilliği yapmıştı) aralarının açık olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Halk TV yazarının köşesindeki ilgili bölüm şu şekilde:

"Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu bir ara sanki iktidarın ekonomideki sözcüsü gibiydi. Sanki diyorum çünkü Merkez Bankası başkanının böyle bir görevi yok, bu görev siyasilere ait. Ama Nureddin Nebati’nin selefi Lütfi Elvan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarını onaylamadığı için kamuoyundan uzak durmayı seçince Kavcıoğlu öne çıkmıştı…

Ama sonra Kavcıoğlu birdenbire ortadan kayboldu, konuşmaz oldu. Ben sessizliğini kur krizine yormuştum. Ankara’da başka bir gerekçenin konuşulduğunu duydum.

Denilene göre yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kavcıoğlu’nun kamuoyunun önüne çıkmasını istemiyormuş. Bazı kaynaklar, Kavcıoğlu’nun milletvekilliğinden beri (Bayburt milletvekilliği yapmıştı) aralarının açık olduğunu söylüyorlar.

Fakat Merkez Bankası başkanlarını bütünüyle sessize almak mümkün değil. Çünkü hiç değilse yılda dört kez enflasyon raporunu açıklamak için kamuoyunun karşısına geçiyorlar. Sırada bu ayın enflasyon raporu toplantısı var.

Kulislerde, Nebati’nin bu toplantı öncesinde kendisiyle bir araya gelinmesini istediği konuşuluyor. Verilecek mesajlara, yapılacak tahminlere müdahil olmak, ağız birliği sağlamak istiyor olabilir mi?

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı? Naif bir soru."