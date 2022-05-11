McDonald's Türkiye Katarlılara satıldı
Tuncay Özilhan'ın sahibi olduğu Anadolu Grubu'na bağlı olarak faaliyet yürüten McDonald's Türkiye, Katarlı Kamal Saleh Al Mana’ya ait Boheme Investment isimli şirkete satıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bilgilendirmede, satışın 54 milyon 500 bin dolar karşılığında gerçekleştiği belirtildi.
Tuncay Özilhan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş, bünyesindeki McDonald's Türkiye'yi Katarlı Boheme Investment GmbH şirketine sattı.
Merkezi Viyana'da bulunan Boheme Investment isimli şirketin sahibinin Kamal Saleh Al Mana olduğu belirtildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır" denildi.
Anadolu Grubu Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay devrinin tamamlanması pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olup, devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanması öngörülmektedir.
Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.500.000 USD tutarı üzerinden Anadolu Restoran'ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir. Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon USD olması öngörülmektedir.
Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır."
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