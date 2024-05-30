MCG Tower’da yaşananların belgeseli yayınlandı: “Kalbimiz soğuyamıyor”

Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:58

Güncelleme: 30.05.2024 - 16:58

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan MCG Tower 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 14 kişiye mezar oldu. Tutuklu sanığın bulunmadığı davada ikinci duruşma yarın İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30’da görülecek.

Duruşma öncesi kayıp yakını Süheyl Sümbültepe tarafından MCG Tower’deki ihmalleri anlatan belgesel sosyal medyadan kamuoyuna sunuldu.

Cumhuriyet’e konuşan Sümbültepe, “Sevdiklerimize mezar olan binada yaşananları bir buçuk yıldır anlatmaya çalışıyorum. Bunları tek bir belgeselde ancak toplayabildim” dedi.

Duruşma öncesi adliye binası önünde bir basın açıklaması yapılacağını da belirten Sümbültepe, sözlerine şöyle devam etti:

“KİMSE GÜVENDE DEĞİL”

“Konya Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen fotokopi raporlar nedeniyle biz bir buçuk yıldır sorumlu insanların yargılanması ile ilgili sonuç alamadık. O yüzden kalbimiz soğuyamıyor. Süreç uzadıkça suçluların dışarıda kalması normalleşiyor. Talebimiz, tüm sorumluların tutuklu yargılanması, böylece sanıkların yargılama hızlansın diye çaba sarf edecek pozisyona gelmesi, inşaat mühendisleri odalarının kendi üyelerinin yaptığı binalarla ilgili daha çok inisiyatif alması ve aynı biçimde Türkiye Barolar Birliği daha fazla inisiyatif alması. Herkesten destek bekliyoruz. Çünkü sizler bugün depremi unutursanız, yarın deprem size kendisini yine anımsatacaktır. 3 yıllık bir bina yıkılıyorsa kimse güvende değil demektir. Destek olun, bir şeyleri değiştirelim.”