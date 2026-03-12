Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılması planlanan 10 bin öğretmen ataması araştırmaları hız kazandı. Peki, MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Akademisi eğitim süreci ne zaman başlayacak?

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen atamasının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi tamamlandıktan hemen sonra yapılacağını açıkladı. Buna göre eğitim süreci bittikten sonra atamalar gecikmeden gerçekleştirilecek. Atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde belli olacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİM SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlık Eğitimi Programı doğrultusunda dersler 13 Nisan tarihinde başlayacak.

EN FAZLA KONTENJAN ALAN BRANŞLAR NELER?

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak branşlar sırasıyla şöyle:

Sınıf öğretmenliği: 2 bin 816

Özel Eğitim öğretmenliği: 1.798

İngilizce öğretmenliği: 801

Din kültürü ve ahlak bilgisi: 762

Okul öncesi öğretmenliği: 653

Rehberlik öğretmeni: 603

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 2026 TAKVİMİ

23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.

25 Mart – 03 Nisan 2026: Öğretmen adayları, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

07 Nisan 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.

08 – 10 Nisan 2026: Yedek listede yer alan öğretmen adaylarının kayıt işlemleri yapılacak.

13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında dersler başlayacak.