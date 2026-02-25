2026 yılında gerçekleşecek 10 bin öğretmen atamasının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Akademisi kayıtları ne zaman?

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Eğitime alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak tarihinde duyuruldu.

10 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi tamamlandıktan hemen sonra yapılacak, yani hazırlık eğitimini bitiren öğretmen adaylarının atanmaları gecikmeden gerçekleştirilecek. Atama tarihi için henüz net bir tarih açıklanmadı.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının kayıt duyurusu, 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ TAKVİMİ

23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.

25 Mart – 03 Nisan 2026: Öğretmen adayları, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

07 Nisan 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.

08 – 10 Nisan 2026: Yedek listede yer alan öğretmen adaylarının kayıt işlemleri yapılacak.

13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında dersler başlayacak.