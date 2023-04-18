MEB 45 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığı'nın 45 bin öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavının sonuçları açıklandı.
Millî Eğitim Bakanlığı'nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.
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