Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Millî Eğitim Akademisi tarafından yapılacak 826 sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, MEB 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

MEB 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 9–13 Şubat 2026 tarihleri arasında mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

MEB 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, durumlarına uygun olarak istihdam edilebilecekleri eğitim ve uygulama merkezlerinden yalnızca birini tercih edebilecektir. Başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Başvuru Formu”nu doldurarak gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekecek olup, başvuru işlemlerinin hatasız ve eksiksiz şekilde yapılmasından adaylar sorumlu olacaktır.

MEB SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. GENEL ŞARTLAR

Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerde 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde düzenlenen genel şartlar aranacaktır.

2. ÖZEL ŞARTLAR

2.1. Öğretim Üyesi Kadrolarından İstihdam Edilecekler Adaylarda; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olmak şartı aranacaktır.

2.2. Bakanlık Kadrolarında Görev Yapanlardan İstihdam Edilecekler

Adaylarda;

a) Doktora veya üzeri akademik ünvana sahip olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olmak şartlarından biri aranacaktır.