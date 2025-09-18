MEB, anaokulu binası olarak hazırlanan binayı imam hatip ortaokuluna tahsis etti

Eğitim-İş Ankara 2 No'lu Şube, Pursaklar'da Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ve okul öncesi eğitim kurumu olarak hazırlanan binanın, bitişiğinde bulunan Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na ek bina olarak tahsis edildiğini açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan şube başkanı Banu Günüç Kete tahsis işlemini "gerçeklerden uzak, kamusal yatırımın amacı dışında kullanıldığı, öncelikli ihtiyaçların göz ardı edildiği siyasi bir karar" olarak değerlendirdi.
Pursaklar'da özel gereksinimli, okul öncesi çağında yer alan öğrencilere Saray Özel Eğitim Anaokulu'nun hizmet verdiğini ancak bu anaokulun da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu binasının en üst katında eğitim verdiğini açıklayan Kete, velilerin, çocuklarını fiziken uygun olmayan okula göndermenin endişesini yaşadığını duyurdu.
"ÖZEL OKULA MECBUR BIRAKMAK İÇİN Mİ?"
Pursaklar'da bağımsız anaokulu sayısının arttırılmasını ve Saray Özel Eğitim Anaokuluna ivedilikle bina tahsisi yapılmasını talep eden şube yönetimi şu sorulara yanıt aradı:
- "Pursaklar ilçesinde bağımsız okul öncesi eğitim kurumu yetersiz iken karar MEB devlet yatırımı olan binayı neden imam-hatip ortaokuluna tahsis etmektedir?
- Pursaklar ilçesinde öncelikli ihtiyaçlar, sayısal verilerle bile ortada iken imam-hatip ortaokuluna , okulöncesi eğitim kurumu binasının tahsisi sendika başkanının hatrıyla mı oldu?
- Pursaklar ilçesinde okul öncesi eğitim kurumları, özel anaokullarına teşvik amacıyla kasıtlı olarak mı yetersiz bırakılıyor?
- Devlet yatırımları özel okula mecbur bırakmak için mi başka okul türüne tahsis ediliyor?
- Pursaklar İlçesinde Milli Eğitimle ilgili kararları kim veriyor?
- Pursaklar ilçesinde tekinsiz bakan Yusuf Tekin’in siyasi saikleriyle özel gereksinimli öğrencilerin bile belli bir okul türü için hakkı mı yeniyor?"