MEB boş geçmedi: Diyanet Vakfı’na milyonlar yağıyor

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:04

2021 yılında 2 milyar 104 milyon TL gelir elde eden ancak devasa gelirine karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında bırakılan Diyanet Vakfı’nın ticari işletmesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayın Matbaacılık, MEB’in 1,5 milyon TL’lik ihalesini üstlendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, şirketin 2017 itibarıyla kamudan aldığı ihalelerin toplam maliyeti, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ihalesinin ardından 4 milyon 638 bin 250 TL’ye ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Haziran’da, “Eşleştirme Kartları Basım” ihalesi açtı. MEB 2’nci Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezi koordinesinde, pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleyle 11 şirket ilgilendi. İhaleye teklif veren şirket sayısı ise üç oldu.

SÖZLEŞME BEDELİ 1,5 MİLYON TL

Teklifi geçerli sayılan şirketler arasında Türkiye Diyanet Vakfı’nın ticari işletmesi TDV Yayın Matbaacılık da yer aldı. Şirketin, “Eşleştirme Kartları Basım” ihalesine 1 milyon 599 bin 996 TL’lik teklif sunduğu bildirildi. İhaledeki en düşük teklif olarak kayıtlara geçen 1,5 milyon TL’lik teklifin ardından MEB ile TDV Yayın Matbaacılık arasında sözleşme imzalandı.

KAMUDAN TOPLAM 4,6 MİLYON TL’LİK İHALE

MEB’in 1,5 milyon TL’lik ihalesini kazanan TDV Yayın Matbaacılık’ın kamu ihale geçmişi de dikkati çekti. Şirketin, Ekim 2017-Temmuz 2022 döneminde kamudan toplam altı adet ihale aldığı öğrenilirken ihalelerin içeriği, ihaleyi gerçekleştiren kurumlar ve sözleşme bedelleri şöyle kaydedildi:

Boyama Seti Çantası, Şahinbey Belediyesi: 1 milyon 767 bin TL

Eğitim Materyali Baskı Hizmeti, MEB: 516 bin TL

Modern Toplumda Görgü Kuralları Kitabı, Şehitkamil Belediyesi: 300 bin TL

Kitap Basım Hizmeti, Amasya Belediyesi: 46 bin TL

Kitap Satın Alınacak, Şahinbey Belediyesi: 891 bin TL

Eşleştirme Kartları Basım, MEB: 1 milyon 599 bin TL

Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin sermayesi, yıllar içinde yapılan artışlarla 50 milyon TL’ye kadar çıktı. Şirketin sermayesinde yıllara göre yaşanan artış, Ticari Sicil Gazetesi kayıtlarına şöyle yansıdı: