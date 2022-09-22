MEB boş geçmedi: Diyanet Vakfı’na milyonlar yağıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Ders Aletleri Yapım Merkezi’nin eşleştirme kartlarını 1 milyon 599 bin TL’ye TDV Yayın Matbaacılık’a bastıracak. On yılda sermayesi yüzde bin 802 artan şirket 4,6 milyon TL’lik 6 adet de kamu ihalesi aldı.
2021 yılında 2 milyar 104 milyon TL gelir elde eden ancak devasa gelirine karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında bırakılan Diyanet Vakfı’nın ticari işletmesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayın Matbaacılık, MEB’in 1,5 milyon TL’lik ihalesini üstlendi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, şirketin 2017 itibarıyla kamudan aldığı ihalelerin toplam maliyeti, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ihalesinin ardından 4 milyon 638 bin 250 TL’ye ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Haziran’da, “Eşleştirme Kartları Basım” ihalesi açtı. MEB 2’nci Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezi koordinesinde, pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleyle 11 şirket ilgilendi. İhaleye teklif veren şirket sayısı ise üç oldu.
SÖZLEŞME BEDELİ 1,5 MİLYON TL
Teklifi geçerli sayılan şirketler arasında Türkiye Diyanet Vakfı’nın ticari işletmesi TDV Yayın Matbaacılık da yer aldı. Şirketin, “Eşleştirme Kartları Basım” ihalesine 1 milyon 599 bin 996 TL’lik teklif sunduğu bildirildi. İhaledeki en düşük teklif olarak kayıtlara geçen 1,5 milyon TL’lik teklifin ardından MEB ile TDV Yayın Matbaacılık arasında sözleşme imzalandı.
KAMUDAN TOPLAM 4,6 MİLYON TL’LİK İHALE
MEB’in 1,5 milyon TL’lik ihalesini kazanan TDV Yayın Matbaacılık’ın kamu ihale geçmişi de dikkati çekti. Şirketin, Ekim 2017-Temmuz 2022 döneminde kamudan toplam altı adet ihale aldığı öğrenilirken ihalelerin içeriği, ihaleyi gerçekleştiren kurumlar ve sözleşme bedelleri şöyle kaydedildi:
- Boyama Seti Çantası, Şahinbey Belediyesi: 1 milyon 767 bin TL
- Eğitim Materyali Baskı Hizmeti, MEB: 516 bin TL
- Modern Toplumda Görgü Kuralları Kitabı, Şehitkamil Belediyesi: 300 bin TL
- Kitap Basım Hizmeti, Amasya Belediyesi: 46 bin TL
- Kitap Satın Alınacak, Şahinbey Belediyesi: 891 bin TL
- Eşleştirme Kartları Basım, MEB: 1 milyon 599 bin TL
Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin sermayesi, yıllar içinde yapılan artışlarla 50 milyon TL’ye kadar çıktı. Şirketin sermayesinde yıllara göre yaşanan artış, Ticari Sicil Gazetesi kayıtlarına şöyle yansıdı:
- Şubat 2015: 9 milyon 15 bin TL
- Ekim 2016: 18 milyon 276 bin TL
- Aralık 2019: 33 milyon 439 bin TL
- Haziran 2021: 41 milyon 975 bin TL
- Mart 2022: 50 milyon 975 bin TL
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