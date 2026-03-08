MEB’de planlama krizi sonucu okullarda temizlik krizi yaşanıyor: 9 gün personel yok

AKP iktidarının sık sık başarı örneği olarak sunduğu eğitim sisteminde sorunlar derinleşiyor. Yıllardır kalıcı çözüm bulunamayan temizlik ve hijyen sorunu bu kez sözleşme boşluğu nedeniyle yeniden gündeme geldi. Okullarda görev yapan sözleşmeli temizlik personelinin sözleşmeleri 1 Mart itibarıyla sona erdi. Yeni sözleşmelerin ise 9 Mart’ta yapılmasının planlanması nedeniyle birçok okulda yaklaşık 8-9 gün temizlik hizmeti verilemeyecek.

Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Her yıl yaklaşık 100 bine yakın ücretli öğretmen görevlendiriliyorsa bu aslında öğretmen açığının açık bir göstergesidir. Temizlik personelinde de aynı tablo var” ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemiyle birlikte karar alma süreçlerinin hızlanacağı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını savunan Özbay, “Bugün geldiğimiz noktada kurumların birbirleriyle dahi planlama yapamadığını görüyoruz. Bir hafta, on günlük boşluk oluşuyor ve okullar temizliksiz bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

VELİLER TEMİZLİK YAPIYOR

Okullarda yaşanan personel eksikliğinin öğretmenleri ve velileri de zor durumda bıraktığını belirten Özbay, birçok okulda temizlik işinin farklı yöntemlerle çözülmeye çalışıldığını söyledi. Özbay, “Bazı öğretmenler kendi sınıflarını temizlemek zorunda kalıyor. Bazı okullarda veliler devreye giriyor. Okul yönetimleri bazen mahalleden günlük yevmiye ile temizlik yaptırmaya çalışıyor” dedi.