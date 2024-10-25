MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama tercihlerinin 14 Kasım’da başlayacağını ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar süreceğini duyurdu.

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 20:56

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sonuçların bu akşam saat 22:00'de açıklanacağını belirtmişti. 

SONUÇLAR AÇIKLANDI 

Saatlerin 22.00'ı göstermesi üzerine sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldı. 

Tekin'in paylaşımı şu şekilde yer almıştı:

"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!

Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. 

Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."


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