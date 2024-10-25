MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 20:56

Güncelleme: 25.10.2024 - 22:05

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sonuçların bu akşam saat 22:00'de açıklanacağını belirtmişti.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Saatlerin 22.00'ı göstermesi üzerine sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldı.

Tekin'in paylaşımı şu şekilde yer almıştı:

"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!

Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."