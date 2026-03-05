MEB duyurdu: Öğretmen Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Mart 2026 tarihinde Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Fatma Nur Çelik'in kaybının, başta eğitim camiası olmak üzere tüm milleti derinden yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, öğretmenlik mesleğinin bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal “öğretmenlik” mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik Öğretmen’imiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır. Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir.

Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır. İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği “Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nde ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegâne kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet B., 2 Mart 2026 tarihinde, yanında getirdiği bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan öğretmenlerden Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, saldırgan öğrenci tutuklandı.

Eğitim sendikalarından peş peşe tepkiler yükselirken, öğretmenler, hayatını kaybeden meslektaşları ve okulda şiddete karşı iş bırakma kararı aldı. Olay sonrası İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, "toplumda infial oluşturabilecek nitelikte" olduğu gerekçesiyle konuya ilişkin yayın yasağı kararı verdi.