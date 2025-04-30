Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:30

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:30

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Peki, MEB engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Nisan Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından engelli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1381 engelli öğretmenin atamasının 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Tekin paylaşımında, "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz. Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

1381 engelli öğretmen ataması sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takviminde sonuçların açıklanacağı saat hakkında bir bilgi verilmedi.

Ancak önceki yıllarda yapılan engelli öğretmen atamalarında sonuçlar, genellikle öğleden sonra 14:00-17:00 saatleri arasında erişime açılmıştı.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların 30 Nisan 2025 Çarşamba günü öğleden sonra açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.