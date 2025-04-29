Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:35

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:35

Resmi tatillerden biri olan 1 Mayıs bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Ek ders, öğretmenlerin kanunda belirtilen çalışma süreleri dışında ücret karşılığında verdiği derslerdir. Peki, 1 Mayıs'ta öğretmenlere ek ders ödemesi var mı? Resmi tatillerde ek ders ücreti kesilir mi?

1 MAYIS'TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

1 Mayıs'ta ve diğer resmi tatillerde öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılır. Yönetmeliğe göre, fiilen ders yapılmasa bile, öğretmenlerin haftalık ders çizelgesinde yer alan ders saatleri üzerinden ek ders ücreti ödenir.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Ek ders paralarına ocak ayı ile beraber artış yapıldı. Buna göre 2025 ek ders ücretleri saatlik olarak 141,25 TL oldu.

EK DERS PARASI NE ZAMAN YATAR?

Ödemeler, ilçe milli eğitim müdürlüklerine göre değişiklik gösterse de genellikle her ayın 1'i ila 15'i arasında hesaplara geçiyor.