MEB'in '10 Kasım' kararına eğitimcilerden tepki: 'Bizzat Bakan Yusuf Tekin’in icraatıdır!'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 ve 2025 eğitim öğretim yıllarında 10 Kasım’ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlemesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Eğitim İş 1 no'lu şube başkanı Özgür Şen ve Veli- Der İzmir şube başkanı Necati Kalafat gazetemize açıklamalarda bulundu.

Uygulamanın “bilinçli bir tercih” olduğunu vurgulayan Özçağdaş, ara tatil uygulamasının 2019 yılında başladığını hatırlatarak, “2024 ve 2025 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım’ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlemeye başladı. Bu tesadüf değildir. Ara tatilin 10 Kasım’a ve Atatürk’ü Anma Haftası’na denk getirilmesi, bizzat Bakan Yusuf Tekin’in icraatıdır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme geldiğini Atatürk’ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalıştığını ifade eden Özçağdaş, “10 Kasım’ın tatile denk getirilmesi bilinçli bir iştir. Bu, Atatürk düşmanlığının açık bir göstergesidir” diye konuştu.

(CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş)

“10 KASIM MATEM GÜNÜ DEĞİL, ANMA VE BİRLİK GÜNÜDÜR”

Özçağdaş, 10 Kasım’ın yalnızca bir yas günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk’ü anma ve ulusal birlik duygusunu güçlendirme günü olduğunu belirterek, “10 Kasım bir matem günü değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Bu günü tatile denk getirmek, çocuklarımızı anma törenlerinden bilinçli olarak koparmaktır” dedi.

“BU MİLLET ATATÜRK’Ü UNUTMAZ, UNUTMAYACAK”

Suat Özçağdaş, “Ülkemizin kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmadığı bir eğitim öğretim yılı olabilir mi? Tekin’in bu nafile çabalarının boş olduğunu biliyoruz. Oturdukları koltukları, bu ülkeyi kurarak var edeni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ne yaparlarsa yapsınlar akıllarımızdan, kalplerimizden silemezler. Bu millet Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

(Eğitim İş 1 no'lu şube başkanı Özgür Şen)

ŞEN: “TESADÜF OLARAK GÖRÜLEMEZ”

Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı’nca ara tatile denk getirilmesine tepki gösterdi.

Uygulamanın, öğrencilerin ve öğretmenlerin anma törenlerine katılımını zayıflatmaya yönelik olduğu görüşünü dile getiren Şen açıklamasında, laik, demokratik, sosyal ve çağdaş bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün, gerçekleştirdiği devrimlerle ulusa aydınlık yarınların kapılarını açtığını ifade ederek, “Atatürk’ün yaktığı ışık, bugünlerde yaşadığımız ve tanık olduğumuz karanlık çabalara karşın hiçbir zaman sönmeyecektir. Türk ulusu, Ata’sından aldığı emanete mutlaka sahip çıkacaktır” dedi.

Bu yıl 10 Kasım’ın yine ara tatil dönemine alınmasının dikkat çekici olduğunu belirten Şen, Atatürk Haftası’nın resmi olarak 10–16 Kasım tarihleri arasında olduğunu hatırlatarak, “Bu tarihlere ara tatilin denk getirilmesi bir tesadüf olarak görülemez. Uygulama, öğretmen ve öğrencilerin 10 Kasım törenlerine katılımını engellemeyi amaçlamaktadır. MEB’in görevi Atatürk ilke ve devrimlerini çocuklara aktarmaktır” dedi.

(Veli-Der İzmir Şubesi Başkanı Necati Kalafat)

“10 KASIM YALNIZCA BİR ANMA GÜNÜ DEĞİLDİR”

10 Kasım’ın, Atatürk’ün mirasını yeniden hatırlattığı tarihsel bir gün olduğuna dikkat çeken Şen, “10 Kasım’ı öğrencilerimizle aynı ortamda, okul bahçesinde hep birlikte yaşamak yalnızca bir tören değil, bir bilinç aktarımıdır. Ara tatilin bu döneme denk gelmesi eğitim camiasında haklı bir hassasiyet yaratmıştır. 10 Kasım günü, öğrencilerimizin, eğitim çalışanlarımızın, velilerimizin ve yurttaşlarımızın bulundukları her yerde saat 09.05’te aynı duygu birliğiyle Ata’ya saygı duruşunda bulunacaklarına yürekten inanıyorum O’nu anmak ve mirasına sahip çıkmak yalnızca bir görev değil, bu ülkeye borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

KALAFAT: ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ ÇALINIYOR

Veli-Der İzmir Şubesi Başkanı Necati Kalafat, bugün 10 Kasım üzerinden yürütülen tartışmanın yalnızca takvim veya tatil meselesi olmadığını belirterek, “Milli eğitim sistemi meşruiyetini ve güvenilirliğini yitirmiştir. 20 milyondan fazla öğrencinin, milyonları aşan eğitim çalışanının ve velilerin kafasında 10 Kasım’ın bilinçli olarak mı bir Atatürkçülük düşmanlığı olarak mı tatil edildiği sorusunun oluşması bile sistem açısından büyük bir problem olarak ortadadır" dedi.

Eğitim politikalarında manevi danışmanlık adı altında okullara dini içeriklerin dayatılmasını eleştiren Kalafat, “Yapılan uygulamalara bakıldığında manevi danışman adı altında okullara iman atayan modern bilimin dersleri yerine seçmeli derslerde sürekli İslami dersleri seçmek zorunda bırakan müfredattan ve eğitim kitaplarından Cumhuriyeti veya Atatürk değerlerini silmeye çalışan bir bakanlığın 10 Kasım tarihinde de bir operasyon olarak tatili planladığını düşünmek hata olmayacaktır. Çocuklarımızı dünyadaki akranlarıyla yarışabilecekleri bir eğitimle tanıtmak gerekir. Herhangi bir ideolojik ve siyasal kazanım elde etme çabası, aslında çocuklarımızın geleceğini çalmak anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.