MEB’in Ramazan ayı etkinlikleri talimatına tepki: Eğitim ibadethaneye dönüştürülemez

Danyeli, okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademeleri kapsayan uygulamanın okulları “tek din, tek mezhep” ritüellerinin uygulama alanı haline getirmeyi amaçladığını ifade etti.

MEB’in talimatında etkinliklerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne dayandırıldığını belirten Danyeli, ancak müfredatta yer almayan dinî içerikli faaliyetlere mevzuatın izin vermediğini dile getirdi. Yönetmelik eki çizelgelerde bu tür bir etkinlik türünün bulunmadığını aktaran Danyeli, “Bakanlığın dayanak gösterdiği mevzuat, bu uygulamayı karşılamamaktadır” dedi.

“LAİKLİK İLKESİNE AÇIKÇA AYKIRI”

Okulların farklı inanç gruplarından ve inancı olmayan öğrencilerin bir arada eğitim aldığı kamusal alanlar olduğuna dikkat çeken Danyeli, “Eğitim kurumlarında tek bir dinin ibadetlerini merkeze alan etkinlikler planlamak, devletin inançlar karşısındaki tarafsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Bu durum laiklik ilkesine temelden aykırıdır” diye konuştu.

“GÖNÜLLÜLÜK ADI ALTINDA BASKI OLUŞTURULABİLİR”

Talimat kapsamında öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okul dışında ve mesai saatleri dışında iftar ve sahur programları düzenlenmesinin öngörüldüğünü söyleyen Danyeli, öğretmenlerin çalışma saatleri ve görev tanımlarının yasalarla belirlendiğini hatırlattı.

Danyeli, “Hiç kimse rızası dışında bu tür faaliyetlerde görev almaya zorlanamaz. ‘Gönüllülük’ adı altında yürütülen süreçte, etkinliğe katılmayan öğrencilerin ve öğretmenlerin fişlenmesi, öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalması ve toplumsal dışlanma yaşamaları kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM İBADETHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ”

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adı altında eğitim kurumlarının ibadethaneye dönüştürülmesine yönelik itirazlarının sürdüğünü belirten Danyeli, eğitimin herkes için eşit ve bilimsel olması gerektiğini söyledi.

Danyeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği; inanç temelli dayatmalarla değil, laiklik ilkesine dayanan, aklın ve bilimin rehberliğinde şekillenmelidir. Kamusal eğitim, hiçbir ayrım gözetmeden tüm toplumun ortak hakkıdır.”

Karşıyaka Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Zeliha Danyeli, Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Anayasa’ya ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na açıkça aykırı olan bu tür ‘fiili durum yaratma’ yönteminden derhal vazgeçilmelidir. Laik, bilimsel ve kamusal eğitime aykırı her türlü uygulamaya son verilmelidir” dedi.