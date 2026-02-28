MEB’in “ramazan genelgesi” tartışma yarattı: 'Dışlanmışlık tetiklenebilir'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “ramazan genelgesinin” ardından bazı devlet okullarındaki etkinlikler, pedagojik ve anayasal açıdan da tartışma yarattı.

Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, eğitim ortamlarında öğrencilerin inançları üzerinden ayrıştırılması, etiketlenmesi ve baskı altında hissettirilmesinin pedagojik ilkelere, vicdan özgürlüğüne ve bilimsel eğitim anlayışına aykırı olduğunu vurguladı.

Toruş, “Hiçbir çocuğun inancı nedeniyle yalnızlaştırılmasına ya da akranlarından farklılaştırılmasına izin verilemez” ifadelerini kullandı.

‘UYULMASI GEREKEN DOĞRU’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden psikiyatri uzmanı Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı ise tartışmanın yalnızca dini bir mesele olarak ele alınamayacağını söyledi.

İlkokul çağındaki çocukların otorite figürlerinin yaklaşımlarını evrensel doğrular olarak kabul etme eğiliminde olduğunu belirten Avcı, dini ritüellerin normatif bir model olarak sunulmasının çocuk tarafından “uyulması gereken doğru” şeklinde içselleştirilebileceğini ifade etti.

Avcı, “Çocuk bunu kültürel bir etkinlik olarak değil, doğrunun standardı olarak algılar” dedi. Avcı, özellikle farklı mezhep ya da inançlara sahip ailelerin çocuklarında dışlanmışlık duygusunun tetiklenebileceğini kaydetti.