MEB'in Ramazan genelgesine tepki: 'Okullarda fişleme belgesine hayır'

Samsun’da KESK, TMMOB, TTB, DİSK, ADD ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin (PSAKD) katılımıyla Süleymaniye Geçidi’nde düzenlenen basın açıklamasını Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İbrahim Özkaptan okudu. Özkaptan, “Devlet tüm inançlar karşısında eşit ve tarafsız olmak zorundadır. Bu tür dayatmalar laiklik ilkesine temelden aykırıdır. ‘Ramazan etkinlikleri izleme değerlendirme formu’ açık bir fişleme belgesidir” dedi. Açıklamada “Hiçbir genelge, hiçbir talimat Anayasa’dan üstün değildir” denerek söz konusu düzenlemenin geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

‘BESLENME ÇANTALARI BOŞ’

Ordu Demokrasi Platformu bileşenleri, Ceren Özdemir Meydanı’nda bir araya geldi. Platform adına konuşan Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz, yayımlanan talimatın laiklik ilkesine ve anayasaya açıkça aykırı olduğunu savundu.

Eğitim sisteminin dini referanslarla kuşatılmak istendiğini belirten ve izleme değerlendirme Formu”nun bir “fişleme” niteliği taşıdığını iddia eden Kaymaz, “İlimizdeki birçok okulda bu dayatmalara tanık olmaktayız” ifadelerini kullandı. CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar ise “İftar sofralarının fotoğraflarını istemek, öğretmenlere çetele tutturmak pedagojik ve vicdani değildir. Ramazan dayanışmadır, ayrıştırma aracı olamaz. Samimiyseniz, okula beslenme çantası boş gelen çocukların sorununu çözün. Kantinden simit alamayan, okul çeşmesinden su içen öğrencilerin yanında olun. Din gibi temiz bir duygu, siyasetin aracı haline getirilemez” dedi.