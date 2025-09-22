MEB’in temizlik politikası işe yaramadı: Öğrenciler okula geldiğinde pis sınıflar buldu

Okullar 2 hafta önce açıldı ancak hijyen sorunu sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “yarı zamanlı” düşük ücretli temizlik stratejisi çöktü. Ankara’da 817 öğrencinin eğitim gördüğü Batıkent Lisesi’ndeki durum, hijyen sorununun yalnızca bir örneği. Gazetemiz Cumhuriyet, okulu gezdi. Görünen içler acısı manzaraya göre, okul pislikten geçilmiyor. Edinilen bilgiye göre, kimse yarı zamanlı kimse çalışmak istemiyor. Okulun bulunduğu muhitteki ev kiraları 25 bin liradan başlıyor. Uzakta yaşayan yurttaşlar ise ulaşım ücreti vermek zorunda kalıyor. Haftada 3 gün çalışacak temizlik personeli ise yaklaşık olarak asgari ücretin yarısı kadar ücret alıyor. Bu ücretle yaşamanın mümkün olmadığı gibi, yol ve yemek masrafları da bakanlığın yeni yöntemiyle işe giren yurttaşların belini büküyor.

Ö ĞRETMENLER TEMİZLEDİ

Okul, tüm bu sebeplerden kaynaklı olarak çalıştıracak personel bulamadı. Öğrenciler çöp ve toz yığınları arasında derse başladı. Edinilen bilgiye göre, okul gezinti yapılmadan önce çok daha pis bir haldeydi. Öğretmenler, sınıfları ve etkinlik alanlarını temizledi. Buna karşın koridor kenarlarındaki toz topakları ve yerlerdeki yiyecek ambalajları dikkat çekiyor. Tuvaletlerin yerleri, simsiyah kirlerle kaplı. İdrar kokusu ise tüm koridorlara yayılıyor. Çöp kutuları ağzına kadar dolmuş, yerlere taşmış durumda. Bulunduğu bölgenin eğitim yükünü ağırlıklı olarak çeken okulun içler acısı hali, Türkiye’nin eğitimdeki durumuna da ayna tutuyor.

G ÜVENL İK YOK

Edinilen bilgiye göre okul, geçtiğimiz haftaya kadar müdür sorunu yaşıyordu. Bir müdür geliyor, koşulların kötülüğünü gördüğü gibi başka bir okula gidiyor. Okul binası, eskiliği sebebiyle dökülüyor. Ödenek yetersizliği ise döküntülerin tamiratı noktasında yönetimin elini kısıtlıyor. Tüm bunların yanı sıra, geniş bir araziye sahip olan okulun güvenlik görevlisi de bulunmuyor. Okulun kapısını yıllar önce bulunan güvenlik görevlisi yerine nöbetçi öğrenci açıp kapatıyor. Öğrencilerin okul tellerine bir delik açtığı ve buradan giriş çıkışa engel olunamadığı da edinilen bilgiler arasında.

ÇAREY İ BELEDİYEDE BULDULAR

Tüm bunlar sonucunda okula yeni gelen müdür, sorunları çözmek için adım atmaya çalışıyor. Okulda yapılan gezinti sırasında, Yenimahalle Belediyesi’nin kamyonetinin okula giriş yaptığı görüldü. Edinilen bir başka bilgiye göre, henüz geçtiğimiz hafta göreve gelen okul müdürü, çareyi belediyeden yardım istemekte buldu. Yenimahalle Belediyesi ekipleri önceki gün ve dün çalışarak okulu temizledi. İŞKUR aracılığıyla okula gelecek temizlik personelinin ise ancak ancak bu hafta işe başlayabileceği öğrenildi. ANKARA

YETERLİ BAŞVURU ALINAMAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz yıl “tasarruf tedbirleri” kapsamında devlet okullarında çalışacak temizlik görevlilerinin İŞKUR aracılığıyla alınacağını açıklamıştı. Tekin, eğitim öğretim yılının başladığı an itibarıyla temizlik görevlilerinin ilk 1 ay 5 gün, sonrasındaki süreçte ise haftada 3 gün olmak yarı zamanlı çalışacağını belirtmişti. Yeni sisteme yeterli başvuru olmadığı da kamuoyunda yer bulan haberlerle ortaya çıkmıştı.