MEB: İnşaat halindeki okulların öğrencileri de faydalanabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yıkılıp yeniden yapılması gibi nedenlerle eğitim yapılamayan okullardaki öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamına alınabileceğine dair yazı, illere gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim öğretim yılı başlamadan illere yeni yazı gönderildi.
Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü itibarıyla öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yer alan öğrencilerin taşıma ve yemek hizmetlerinin herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeden başlatılmasının önemine vurgu yapıldı.
Çeşitli nedenlerle güçlendirmeye alınan ve inşaatı devam eden okullarda eğitim gören öğrencilerin de öğrenci taşıma uygulamasına alınabileceğine ilişkin yönetmeliğe dikkat çekilerek, bu durumdaki öğrencilerin mağdur edilmemesi ve konu hakkında hassasiyet gösterilmesi istendi.
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