MEB, öğretmenler için alan değişikliği takvimi açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuruları, 7-11 Şubat arasında alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlandı. Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.
Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.
Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla gerçekleştirilecek.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt
- AKP'nin CHP operasyonunun kodları
- Diyanet yine şaşırtmadı
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı