MEB öğretmenlerin tatilini zehir etmemeli: Öğretmene yaz sürgünü

MEB nisan ayında da yapmaya çalıştığı fakat kamuoyu baskısı nedeniyle geri çektiği onbinlerce norm fazlası öğretmenin atama sürecini yeniden başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ‘İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu’nu yayımladı. Önceki gün ve dün öğretmenlerin belirlenme süreci başlarken, bugün ise ilçe grubu içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği için başvurular alınmaya başlanacak. İlçe atama sürecinden sonra ise il atama sürecine geçilecek.

‘SÜRECİN HUKUKİ SORUNLARI VAR’

Eğitimci Maksut Balmuk söz konusu sürece ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hukuka açıkça aykırı olduğunu belirten Balmuk, nisan ayındaki yanlışlıkların aynen devam ettiğini ve öğretmenlerin onlarca kilometre uzaklıklara resen gönderilebileceğini ifade etti. MEB’in amacının norm fazlası öğretmen sayısını azaltmak olduğunu vurgulayan Balmuk, işletilecek sürecin hukuki ve zamansal sorunları olduğuna dikkat çekti.

‘UZAKTAKİ OKULLARA ATANACAKLAR’

Sürecin işleyişi ve sorunlarına ilişkin konuşan Balmuk, Öğretmenlik Meslek Yasası’nın yayımlanmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine karşın, yönetmelik uyarlaması yapılmadığını söyledi.

Yasada, ilçelerin ilçe gruplarına ayrılması gerektiğini fakat bunun gerçekleşmediğini kaydeden Balmuk, sözleşmeli öğretmenlere yönelik olarak ilçe grupları oluşturulduğunu ancak bu grupların kadrolu öğretmenlere uygulanmasının sorunlu olduğunu aktardı. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde ilçe grupları kavramının olmamasının da hukuki bir sorun olduğunu belirten Balmuk, ilçe grubunda tercih yapamayanlar ile tercihlerine atanamayanlar ilçe grubu içinde boş kalan ve uzak mesafelerde bulunan okullara resen atanacaklarını ifade etti.

‘PANSUMAN YÖNTEMLER ÇÖZÜM DEĞİL’

İl emrine giden öğretmenlere de norm fazlası süreci uygulanacağını açıklayan Balmuk, “MEB bu dönemde norm fazlası atama yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılı için oluşan normları gözardı etmiş oluyor. Bir taraftan onbinleri bulan norm fazlası öğretmen, diğer tarafta yüzbin civarında kadro açığı, başka bir tarafta atama bekleyen yüzbinlerce öğretmenin olduğu bu sürecin yarattığı sorunu bu şekilde pansuman yöntemlerle çözmek mümkün değildir. MEB bu durumları mutlaka değerlendirmeli, öğretmenlerin yaz tatilini zehir etmemelidir. Sorunu yaratan da arttıran da MEB olup mağduru öğretmenler olmamalıdır” dedi.