2026 TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları yeni eğitim dönemiyle birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, MEB okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? İŞKUR TYP başvurular nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak temizlik görevlisi alımları, Türkiye genelinde il bazında yürütülecek. Başvuru süreci her il ve ilçede ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanacak duyurulara göre ilerleyecek. Bu nedenle adayların, başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri için bulundukları ilin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.