MEB, okullarda öğretmen tırpanlamaya başladı: “Eğitimde tasfiye planı mı var?”

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

İktidar, 19 Mart'la başlayan protestolar kapsamında protestolara katılan gençlere yönelik yaptırımlara girişmiş, 300'ün üzerinde genç tutuklanmıştı. Bu tutuklamalara tepkiler dinmezken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) öğretmenlere yönelik operasyon başlatıldı.

Protestolara destek veren öğretmenlere yönelik fişleme çalışması başlatıldı ve Türkiye'nin köklü liselerinde öğretmenler görevden atıldı.

'MUHALİF ÖĞRETMENLERİ SUSTURMA'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarına ve son günlerde köklü liselerde görev yapan öğretmenlerin gerekçesiz biçimde görevden alınmasına tepki gösterdi. “Gözaltına alınan öğrencileri ‘baltalı’ diye yaftalayanlar, şimdi de muhalif öğretmenleri mi susturmaya çalışıyor?” diyen Gülcan Kış, yaşananları bir “siyasi tasfiye ve sindirme operasyonu” olarak değerlendirdi.

'EĞİTİMDE CADI AVI'

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, başarılı öğretmenlerin herhangi bir açıklama yapılmaksızın görevden alındığı iddiaları üzerine konuşan Kış, sürecin yalnızca eğitim değil, demokrasi açısından da endişe verici olduğunu belirtti. Kış, "Bir yandan öğrencileri gece yarısı evlerinden alıyorsunuz, diğer yandan yıllarını eğitime vermiş öğretmenleri ‘protestolara katıldı’ diye tasfiye ediyorsunuz. Bu tabloyu tanıyoruz: Baskı, fişleme, cezalandırma. Bu ülkede özgür düşünceye tahammül kalmadı" dedi.

“YANLARINDAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğrencilere ilişkin sözlerine atıf yapan Kış, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin elinde bırakın baltayı, bir çubuk bile yoktu. Ama siz onları ‘terörist’ ilan ettiniz. Şimdi sıra öğretmenlerde mi? Eğitimde tasfiye planı mı var? Ekrem İmamoğlu’na destek verenleri, demokratik haklarını kullananları hedef göstererek sürgün ediyorsunuz. Öğrencilerin öğretmenlerinden, öğretmenleri öğrencilerinden koparıyorsunuz.”

KONUYU MECLİS'E DE TAŞIDI

Velilerden gelen çok sayıda mesajla kamuoyunda büyüyen tepkilere de dikkat çeken Kış, konuyu Meclis’e taşıdı. Bakan Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, görevden alınan öğretmenlerin hangi illerde, hangi okullarda ve ne gerekçeyle tasfiye edildiğini sordu.