MEB, tartışmalı MESEM’lerdeki kazalar ve ölümler hakkında bilgi verdi: 3 bin 80 kazanın 13’ü ölümle sonuçlandı!

MEB’in TBMM’de soru önergelerine verdiği yanıta göre, MESEM kapsamında eğitim gören öğrenciler haftada bir veya iki gün okulda teorik eğitim alıyor. Üç veya dört gün ise işletmelerde beceri eğitimi görüyor.

GECE DE EĞİTİM

MEB, işletmelerde yapılan beceri eğitiminin mevzuat hükümleri doğrultusunda hafta içi günlerinde ve günlük 8 saati aşmayacak şekilde planlandığını, sanayiye ait işlerin dışındaki sektörlerde mesleki eğitimin, il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun kararıyla gece de yapılabildiğini, bu eğitimlerin de günde 8 saati ve saat 22.00’yi geçmediğini kaydetti. Yoğunlaştırılmış eğitim programı kapsamında işletmelerde mesleki eğitimin, haftalık azami çalışma süresini aşmamak şartıyla veli veya reşit ise öğrencinin talebi doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabildiği belirtildi.

İşletmelerde eğitim gören öğrencilerin iş sağılığı ve güvenliğini korumak ve güçlendirmek amacıyla 2 Şubat 2024 tarihinde “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu genelge yayınlandı. Genelge kapsamında denetimler ve kurallar getirildi.

23 BİN 252 İŞLETME!

MEB’in verdiği bilgiye göre, genelgenin yayımlanmasının ardından 2024 sonu itibariyle 253 bin 940 işletme incelendi. Uygun bulunmayan 23 bin 252 işletmeyle sözleşme sonlandırıldı. 2025 yılında da uygun olmayan işletmelerle yeni sözleşme yapılmadı. MEB, işletmelerde öğrencilerin maruz kalabileceği iş kazalarının önlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliğinde çalışmalar yürütüldüğünü, bakanlığın taşra teşkilatında konuyla ilgili personele iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verildiğini ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

3 BİN 80 İŞ KAZASI

MEB’in yanıtına göre, gerekli önlemlerin alınması şartıyla “tehlikeli ve çok tehlikeli” işler sınıfında yer alan işler ve iş yerlerinde de mesleki eğitim alınabiliyor. Bakanlığın yanıtında kazalar ve ölümlerle ilgili olarak şöyle denildi:

“Bakanlığımız kayıtlarına göre 2016 yılından bu yana uygulanan MESEM Programı kapsamında 3 bin 80 iş kazası meydana gelmiş, bu kazaların 13’ü ölümle sonuçlanmıştır. Söz konusu iş kazaları sonucunda 20 öğrencinin tedavisine gerek görülmemiş, 60 öğrenci ise hastanede yatılı tedavi görmüştür.”

Bakanlık protokol takip kayıtlarında, iş güvenliği ihlali nedeniyle feshedilen bir MESEM protokolü bulunmadığı da belirtildi. MEB, öğrencilerin mesleki eğitim kapsamında işletmelerde bulunmalarının “çocuk işçiliği” kapsamında değerlendirilmediğini, MESEM uygulamalarının, öğrencilerin üretim süreçlerinde “ucuz iş gücü” olarak kullanılması amacıyla değil, teorik ve pratik eğitimin bütünleştirilmesi, mesleki beceri kazanmaları ve iş sağlığı ve güvenliği kültürü edinmeleri amacıyla yürütüldüğünü bildirdi.

İSİG’E GÖRE EN AZ 20 ÖLÜM!

MEB yanıtında, kazaların 13’ünün ölümle sonuçlandığını bildirdi. Ancak İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2023 yılından bu yana tespit edilebildiği kadarıyla en az 20 MESEM öğrencisi çalışırken yaşamını yitirdi.