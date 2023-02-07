MEB tüm Türkiye'de 'elektronik sınavları' erteledi

MEB, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ülke genelinde 13 Şubat’a kadar yapılması planlanan e-sınavların ertelendiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:37
MEB tüm Türkiye'de 'elektronik sınavları' erteledi
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat’a kadar yapılması planlanan e-sınavlar ertelendi.

Bakanlık tarafından ülke genelinde bu hafta e-sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.


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