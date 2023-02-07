MEB tüm Türkiye'de 'elektronik sınavları' erteledi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:37

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:38

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat’a kadar yapılması planlanan e-sınavlar ertelendi.

Bakanlık tarafından ülke genelinde bu hafta e-sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.