Zam oranı özel okul kurucularıyla MEB yetkilileri arasında gerilime neden oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 06:07

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) Antalya’da düzenlediği sempozyumda, yüzde 65 zam oranını yetersiz bulan özel okul kurucularıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer arasındaki gerginlik iyice belirginleşti. Daha önce açılış törenine katılacağını bildiren Bakan Özer, ani bir kararla sempozyuma gitmekten vazgeçti. Dernek yönetim kurulu başkanı Zafer Öztürk’ün, özel okulların sıkıntılarını ve isteklerini dile getirdiği konuşmasının ardından sahneye çıkan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, eleştirilere yanıt vermedi, katılımcıların Regaip kandilini kutladı!

KAPANAN OKULLAR VAR

Yaklaşık 1200 özel okul kurucusu ve yöneticisinin buluştuğu sempozyum öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zafer Öztürk, “Ekonomik sıkıntı nedeniyle devreden, kapanan okullar var. Birçoğu da kapanmamak için sermaye ve ortak arıyor. Özel okullardan öğretmen kaçışı başladı, kurslara eğitim merkezlerine gidiyorlar. Geliri yeterli olmayan veliler de çocuklarını yavaş yavaş alıyorlar” dedi TÖZOK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan da 2-3 bin okulun kapanma riski bulunduğunu belirterek, “25-30 bin öğretmenin işsiz kalmasından büyük endişe duyuyorum’’ diye konuştu. Gülan, Türkiye’de 200’ün üzerinde ruhsatsız, kaçak uluslararası özel okul bulunduğunu, bunların çoğunun da Arap kökenli olduğunu vurguladı.

"VELİYE KULAK VERİN"

Bu yıl “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı ve Eğitim Geleceği” başlığıyla düzenlenen sempozyumda özel okul sahipleri sorunlarını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e anlatmak istedi ancak bakan Özer gelmeyince bu mümkün olamadı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, sert bir dille ücret artışının sınırlandırılmasını eleştirdi. Salondaki eğitimcilerin alkışlarıyla sık sık sözü kesilen Öztürk, on binlerce öğretmene ve milyonlarca veliye kulak verilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk şöyle konuştu: “TÜİK’in enflasyon verileriyle ve yönetmeliğe göre ücret artışlarımızı belirleme hakkımız olmasına rağmen, bakanlığımız bu hakkı sınırlandırmış olup, önümüzü kapatmıştır. Bunun sonucunda da özel okul öğretmen maaşları, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin maaşlarının gerisinde kalmıştır. Sadece ücret artışının kısıtlanmasıyla da yetinilmedi. Ayrıca bir gecede de yönetmelik değişikliği yapıldı. Yönetmelik değişikliğinin ne anlama geldiğini sizlere 32 yıldır onuruyla hizmet veren bir okulun kapatma kararını velilerine yazdığı mektuptan kısa bir alıntıyla aktarıyorum; “Yapılan bu düzenlemeyle gelecek yıllarda da özel okul fiyatlarının herhangi bir hesaba dayandırılmaksızın siyasi otorite tarafından siyasi hesaplarla belirleneceği belli olmuştur.”

DANIŞTAY’A TAŞINACAK

Yapılan yönetmelik değişikliği ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü anlatan Öztürk, “Umudum bu durumdan en kısa sürede dönülerek, ortak bir uzlaşı sağlanması. Aksi takdirde, diğer derneklerin de bize katılması durumunda, konuyu Danıştay’a taşıyarak yönetmelik değişikliği istemek arzusundayız’’ dedi. Dernek başkanı, çocuğunu özel okula gönderen her veliye belirli oranda teşvik ile vergi, sosyal sigorta primleri gibi resmi ödemelerde destek istediklerini de belirtti.