MEB-Ülkü Ocakları iş birliği: Okula siyaset giriyor

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:45

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:45

Tarikat, cemaat yapılanmalarını ‘STK’ olarak görüp, protokoller imzalayan, temizleyemediği okulları muhalefet belediyelerinin temizlemesine ‘siyasi şov’ diyen, kreşi AKP’li belediye açınca susup, CHP’li belediye açınca ‘ideolojik’ olduğu gerekçesiyle kapatmaya çalışan MEB şimdi de MHP’nin gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocakları ile işbirliğine gitti.



MEB’e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Ülkü Ocakları ile protokol imzaladığı ortaya çıktı. Protokolde, “Genel Müdürlüğümüz ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfi arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla hazırlanan protokol, 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir” ifadeleri yer aldı.



Protokol çerçevesinde Ülkü Ocakları MEB’e bağlı tüm okullarda kurs açıp, etkinlik düzenleyebilecek. Söz konusu iş birliğini gazetemize değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Okullar ve Halk Eğitim Merkezleri, siyasi partilerin ya da bunların uzantısı olan oluşumların ideolojik oyun sahası değildir. Tarikatlar, vakıflar, siyasi partiler ya da onların yan kuruluşları, eğitim kurumlarının kapısından bile girememelidir. Bu protokol, MEB’in anayasal görevine ve laik devlet ilkesine açıkça aykırıdır” ifadelerini kullandı

"SİYASİ OLUŞUMA DEVREDİLEMEZ"

Okulların sadece öğrencileri eğitmekle değil, aynı zamanda onları korumakla da yükümlü olduğunu belirten Özbay, “Bu koruma ideolojik etkilerden, ayrımcılıktan, ötekileştirmeden ve siyasi dayatmalardan uzak tutmayı da kapsar. Ancak MEB, böylesi protokollerle öğrencileri korumak yerine, onları ideolojik yapıların etki alanına teslim etmektedir. Halk Eğitim Merkezleri de aynı şekilde MEB’in kontrolünde, bağımsız ve tarafsız bir hizmet sunmak zorundadır. Bu merkezler, toplumun her kesiminden vatandaşlara eşit ve tarafsız şekilde hizmet vermelidir. Yetişkinlere ve öğrencilere sunulan bu hizmetlerin, hiçbir ideolojik yapıya ya da siyasi oluşuma devredilmesi kabul edilemez” dedi.

"DEĞERLERİ YOK ETMEKTİR"

Eğitimin kamusal bir hizmet olduğunu ve sadece MEB eliyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Özbay, “Bu görev, anayasa ile size verilmiş bir yükümlülüktür. Okulların ve halk eğitimi merkezlerinin kapısını siyasi veya ideolojik gruplara açmak, kamusal eğitimin temel değerlerini yerle bir etmektir” diye konuştu.

"AÇIKÇA SUÇ"

Konuya ilişkin Eğitim Sen tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İktidar ortağı olan bir partinin gençlik örgütlenmesi olan Ülkü Ocakları’nın ‘sivil toplum örgütü’ olarak gösterilmek istenmesi, okulların siyasetin propaganda alanlarına dönüştürülme çabalarının somut bir örneğidir ve asla kabul edilemez. Ülkü Ocakları’na okul kapılarını açanlar açıkça suç işlemektedir. Eğitim sistemini ve kurumlarını adım adım çöküşe sürükleyenler, okullarımızı ve öğrencilerimizi siyasi propagandalarına alet etmekten derhal vazgeçmelidir. Eğitim Sen olarak, bu tür olaylara karşı hukuki girişim başlatacağımızın bilinmesini istiyor, MEB’i ve eğitim yöneticilerini; okulları ve öğrencileri bu tür siyasi manipülasyonlara alet etmemeleri konusunda uyarıyoruz” denildi.

"HANGİ VASIFLA ALACAKLAR?"

Protokole muhalefetten de tepki geldi. CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Temizleyemedikleri okulların hijyenini sağlamak için çabalayan belediyelerimizi engelleyenler ve belediyelerimize ait kreşleri ideolojik sebeplerle kapatmak isteyenler Ülkü Ocakları’nı hangi vasıfla eğitim kurumlarına alacaklar?” sorusunu yöneltti. Özcağdaş, “Eğitimi siyasi çıkarlarınıza alet etmenize ve karanlık zihniyetinizi öğrencilerimize dayatmanıza asla izin vermeyeceğiz. Eğitim için beka sorunu haline gelen Yusuf Tekin ve kadrolarının attığı her kirli adım karşısında dimdik duracak, ideolojik sebeplerle yapılan tüm protokollerin iptal edilmesi için mücadele edeceğiz” dedi.