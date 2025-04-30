MEB, yönetmelik maddesini es geçti: Atamada hatalı işlem

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 08:48

Proje okulu atamaları geçen haftalarda kamuoyunun gündemindeydi. Öğrenciler, haklarında sürgün kararı verilen öğretmenleri için ses yükseltti. Gazetemize konuşan eğitimci Maksut Balmuk proje okullarının atamalarında hukuki hata yapıldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ifadelerine göre 6 bin öğretmenin görev süresinin uzatılmadığını söyleyen Balmuk, “Uygulama ile sadece öğretmenler okullarından koparılmadı, öğrenciler de öğretmenlerinden koparılmış oldu” dedi.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’ndaki, kriterleri sağlayanlara Uzman ve Başöğretmenlik unvanı verileceğine ilişkin hükmü anımsatan Balmuk, “Proje okullarında çalışan öğretmenlerden bu sürece tabi olanların neredeyse tamamı 2023, 2024 ve 2025 ocak aylarında ya uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik unvanı aldılar” ifadelerini kullandı.

‘HATALI İŞLEM YAPILDI’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın; (MEB) proje okulu atamalarını yaparken, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 8. maddesinin ilk bendindeki “Öğretmenlikte veya yöneticilikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı proje okulunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır” hükmünü dikkate almadığını belirten Balmuk, “Öğretmenlerin yeniden aynı okula atanmak için görev sürelerinin hesabında uzman ya da başöğretmenlik unvanı aldıkları tarih esas alınması gerekirken, hatalı işlem yapıldı” diye konuştu.

‘YENİDEN HESAPLANMALI’

MEB’in bir işi daha yüzüne gözüne bulaştırdığını söyleyen Balmuk, “Proje okullarının; mülakattan bile beter bir uygulama olduğunu, 2025 Türkiye’sinde kritersiz, tamamen keyfi atamaların izahının mümkün olamayacağını, bir saniye bile kaybedilmeden kaldırılması gerektiğini defalarca vurguladık. MEB sürgün edilen 6 bin öğretmenin proje okullarındaki görev sürelerini yeniden hesaplamalı ve yaptığı hatadan dönmelidir. Bu öğretmenler henüz görevden ayrılmış değiller ve yerlerine atananlar da göreve başlamadı. Bu nedenle bu hatadan dönmek çok zor değil. Çünkü idare hukuki olarak yaptığı hatadan dönme hakkına sahiptir, yeter ki irade gösterilsin” dedi.