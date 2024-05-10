MEB’de ‘şiddet’ toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda artan şiddeti konuşmak için eğitim sendikalarıyla görüştü. Eğitimciler, sorunların çözümü için “demokratik sürecin” işletilmesini istedi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00
MEB’de ‘şiddet’ toplantısı
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Son dönemde artan öğretmenlere yönelik şiddet Milli Eğitim Bakanlığı’nın da gündeminde. Bakan Yusuf Tekin, konuya ilişkin Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-Sen Başkanı Kemal Irmak, Türk EğitimSen Başkanı Talip Geylan ve Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın ile bakanlıkta toplantı düzenledi. Toplantının ardından Bakan Tekin, Geylan ve Yalçın’la açıklama yaptı.

Yeni Öğretmenlik Meslek Yasası (ÖMY) kapsamında şiddete yönelik yeni yasal düzenlemelerin getirileceğini belirten Tekin, “Cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini, tutuksuz yargılama yolunun kapatılmasını teklif ettik” dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Irmak, ortak açıklamaya katılmadan bakanlık önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Irmak da şu açıklamalarda bulundu:

“Bakanın bizi çağırma sebebi, sadece bir meşruiyet kazandırmaktı. Bakan, ‘Ben yaptım oldu, sözünüzü söyleyin gidin’ tutumu içerisindeydi bunu kabul etmiyoruz.”

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, toplantıda “eğitimde farklı sorunların da olduğunu, bu sorunlarda demokratik sürecin sağlıklı işletilerek çözüm aranması gerektiğini” belirterek toplantıdan ayrıldı.


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