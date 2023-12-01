MEB’den İzmir depreminden hasar gören okullar açıklaması: Devam ediyor!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 13:29

Güncelleme: 01.12.2023 - 13:29

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) üzerinden 3 yılı aşkın süre geçen İzmir depreminde hasar gören okullarla ilgili çalışmalarını hala tamamlamadığını açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın 2020 yılında meydana gelen depremde hasar gören okulların durumu hakkında verdiği soru önergesine yanıt veren MEB şu açıklamayaı yaptı: “22 okulumuzda hasar kaydı ortaya çıktı. Bu okullardan12 tanesinin yapımı yık yap kapsamında devam ediyor. 3’ü proje aşamasında. 7’si için de İl Yapım ve Devlet Yatırım Programına alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Hali hazırda eğitim hizmeti veren kurumların mevcut deprem risk raporları da Bakanlığımız ile üniversiteler arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanmaktadır. Hakkında güçlendirme kararı verilen binalar güçlendirilmekte, yıkım kararı verilen binalar ise yıkılarak yerlerine yeni okul binaları yapılmaktadır.”

KILIÇ: TEDBİR ALINANA KADAR MEZUN OLDULAR

MEB’in yanıtın değerlendiren CHP’li Kılıç, İzmir depreminin ardından 3 yılı aşkın süre geçtiğini hatırlatarak, “Bu 3 yıl içinde İzmir’de depremzedelerin barınma başta olmak üzere bir çok problemi hala çözüm bulamadı. 3 yıldır eğitim alanında da büyük problemlerle karşı karşıya kaldık. Deprem gerçeği karşımızda dururken, okullarımıza yönelik projelerin bu denli yavaştan ele alınması ise öğrencilerimizin yaşamlarını alt üst etti. Bakanlık, öğrencilerimizin yaşadığı sorunları gündeme getirdiğimizde, ‘Her türlü tedbiri aldık’ dedi ama öğrencilerimiz 3 yıl boyunca kaydırıldıkları başka okullarda eğitim almak zorunda kaldılar. Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlıklarını tamamlayana kadar bu çocuklar okullarından mezun bile oldular. Çocuklarımız evlerinden çok uzak bölgedeki okullara yönlendirildiler, burada kalabalık sınıflarda okumak zorunda bırakıldılar, kaydırıldıkları okullarda ciddi fiziki eksiklikler bulunmakta, öğretmen eksikliği bulunmakta. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na, deprem riski altındaki okullarımıza yönelik çalışmaların önceliklendirilmesi çağrısında bulunuyorum. Bir an önce çalışmalar sona erdirilmeli, çocuklarımız hak ettikleri şartlarda eğitimlerine devam etmeliler” ifadelerini kullandı