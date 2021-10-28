MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarının Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.
Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.
GEÇİCİ KAYITLAR YAPILACAK
Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.
Ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere kasımda yapılması kararlaştırıldı.
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